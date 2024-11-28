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هل ترتفع أسعار الأرز الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

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هل ترتفع أسعار الأرز الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

هل ترتفع أسعار الأرز الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يوضح (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:04 مساءً - أسعار الأرز، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن سعر طن الأرز انخفض 700 جنيه الأسبوع الماضي.

مستقبل اسعار الأرز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "السوق عرض وطلب، فإذا زاد المعروض عن الطلب فتنخفض أسعار الأرز، وترتفع الأسعار حال زاد الطلب عن المعروض".

 

السبب وراء انخفاض اسعار الأرز

ولفت: منذ شهرين والمعروض من الأرز أكثر من الطلب، وهذا أدى إلى انخفاض أسعار الأرز، موضحًا أن المساحات المنزرعة لم تزِد ولكن هناك زيادة في الإنتاجية.
 

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الأربعاء في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك
 

سعر كيلو الأرز الأبيض السائب  للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

 

سعر طن  الأرز الأبيض أرض المضرب


يصل سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب لنحو 22 ألف جنيه للطن.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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