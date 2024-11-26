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رؤساء شركات سيارات: توجيهات الحكومة بدعم الإنتاج المحلي تخدم توجهات النهوض بالاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

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رؤساء شركات سيارات: توجيهات الحكومة بدعم الإنتاج المحلي تخدم توجهات النهوض بالاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

رؤساء شركات سيارات: توجيهات الحكومة بدعم الإنتاج المحلي تخدم توجهات النهوض بالاقتصاد المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - تحرص الدولة المصرية على النهوض بالمنتج المحلي، من خلال دعمه بالجودة والكفاءة ذات المواصفات العالمية لكي يوضع على قوائم التصدير وتعزيز الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، ورحب رجال الأعمال وأصحاب الشركات بذلك القرار الذي تدعمه الحكومة المصرية.

وفي ذات السياق  قال هيثم يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شل، إن  الفترة الحالية تشهد  دعم الإنتاج المحلي، والنهوض بالاقتصاد المصري، حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي  ما يقرب من 80% مما يعزز  الاقتصاد المصري.

النصر للسيارات مرحلة جديدة لصناعة السيارات

وأكد خالد شديد، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات، على التزام الدولة بتطوير الصناعة، بعد وضع  مصر خطة تطوير قطاع السيارات في مقدمة أولوياتها من خلال تعميق المكون المحلي ودعم الصناعات المغذية، مما يفتح آفاقًا واعدة للمستقبل.
 

رؤية منصور: التحولات العالمية والتعاون الإقليمي
 

وأوضح  أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة منصور،  أن السوق المصري، شهد تحولات كبرى   بقطاع السيارات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الإقليمي، تظهر مصر كمحور إقليمي محتمل يتطلب استراتيجيات استثمار طويلة المدى لتحويل البلاد إلى مركز رئيسي لصناعة السيارات.
 

 إنجازات ورؤية للمستقبل نحو الاقتصاد المصري

وأشادت شارون نيشي، رئيسة مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جنرال موتورز مصر وشمال إفريقيا، بالإنجازات المحققة قائله إنه في عام 2025، سنبدأ إنتاج سيارة ركاب جديدة محليًا، ما يعكس رؤيتنا لمستقبل أكثر استدامة وابتكارًا، ونسعى لجعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات."

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ممثلًا بالمهندسة مي حلمي رئيس المجلس، وشعبة الصناعات المغذية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ممثلًا بالأستاذ خالد الشافعي رئيس الشعبة. 

جاء هذا التوقيع استجابة لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية تعزيز صناعة السيارات والصناعات المغذية محليًا وتحفيز القطاع التصديري، وذلك بهدف مضاعفة الصادرات بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة. 

إذ تعتبر الصادرات من أهم مصادر الاقتصاد القومي، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في جلب العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. 

ويعكس هذا البروتوكول رغبة الطرفين في تعزيز التعاون بينهما لتحقيق الهدف الوطني المتمثل في زيادة صادرات مصر وتحقيق الأهداف المنشودة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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