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170 دولارًا زيادة فى أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

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170 دولارًا زيادة فى أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

170 دولارًا زيادة فى أسعار الذهب العالمية خلال الأسبوع الجاري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 04:57 مساءً - شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الأسبوع الجارى، مع زيادة إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر، بسبب تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

 

أسعار الذهب خلال الأسبوع 

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5.7 بالمئة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

وتسبب ازدياد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع بأكثر من 170 دولارًا من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الخميس الماضي.

 

أسعار الأونصة تتجاوز 2700 دولار 

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

 

وخلال تداولات الجمعة، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى2709.24 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة عند 2712.20 دولارًا.

 

قرارات البنك المركزى المصرى الأخيرة 

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وتتأثر أسعار الذهب بصورة ملحوظ بأسعار الفائدة، حيث تؤدى الفائدة المنخفضة فى زيادة الطلب على الذهب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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