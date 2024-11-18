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حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30% - أخبار كلمتك

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حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30% - أخبار كلمتك

حقيقة زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تصل لـ 30% - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:11 مساءً -  يبحث الكثير من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فى مصر عن حقيقة موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسميا على تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات من كروت الشحن وباقات الإنترنت وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تطبيق هذه الزيادة.

 

موعد رفع أسعار خدمات الاتصالات 

 ورغم عدم تحديد موعد رسمى لتطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات، فإن المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أكد  خلال جلسة الجيل الخامس على هامش فعاليات معرض Cairo ICT 2024، أن الجهاز وافق مبدئيا على مراجعة أسعار خدمات الاتصالات. 

وأشار إلى أن  الدراسة الخاصة بزيادة أسعار الخدمات الخاصة بالاتصالات وكروت الشحن أو باقات الإنترنت والتى يجريها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصبحت فى مراحلها النهائية. 

وتشمل جميع خدمات  الاتصالات مع إعطاء كل شركة الحق فى تطبيق الزيادة بالشكل الذى تراه مناسبا دون الخروج عن النسب التى يحددها الجهاز، والمتوقع أن تتراوح بين 15٪ الى 30٪ حسب الخدمة المقدمة. 

 

أسعار الخدمات المقدمة 

وكان المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،  أكد أن استثمارات الشركات بالفعل هى استثمارات بالعملة الأجنبية، وبالتالى ومع معدلات التضخم وتغير سعر الصرف فى الفترة الماضية يرى الجهاز أحقية الشركات فى مراجعة أسعار الخدمات المقدمة. 

 وأوضح أن هذا الأمر حدث فى العديد من القطاعات الأخرى بالدولة وقطاع الاتصالات ليس بمعزل عن باقى القطاعات ومن حقه الحفاظ على نموه واستمراريته، وبالتالى ستكون هناك مراجعة للخدمات وأسعارها كمطلب للشركات، ويتم دراسة هذه الأمور والإعلان عنها فور الانتهاء منها. 

وأكد مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول أن سوق الاتصالات المصري هو سوق صعب، مشيرا الى أن معظم مدخلات الإنتاج الخاصة بصناعة الاتصالات يتم جلبها من الخارج ويتم تسعيرها بالعملة الصعبة، وفى المقابل فإن الخدمة تقدم  بالعملة المحلية، وبالتالي فتكاليف تقديم الخدمة زادت بشكل كبير مع أن الأسعار شبه ثابتة والزيادة التى حدثت كانت محدودة. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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