البنك المركزي ينتهي من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 06:38 مساءً - أعلن المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لنظم الدفع، تفعيل استقبال الحوالات الواردة وإضافتها لحظيا إلى حساب العملاء في كافة البنوك من خلال شبكة المدفوعات اللحظية.

المركزي المصري إنتهى من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات

وقال نصر خلال مشاركته في مؤتمر المدفوعات الإلكترونية والشمول المالي الذي يرعاه البنك المركزي المصري على هامش مؤتمر ومعرض Cairo ICT24 إن البنك المركزي المصري انتهى من تطوير المنظومة الوطنية لترميز البطاقات والاعلان عن موعد اطلاق الخدمة للعملاء خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن التعاون بين البنك المركزي والبنوك وشركات الدفع المختلفه هو سبب رئيسي وراء التطورات الكبيره في خدمات الدفع، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعمل حاليا على تطوير البنية التحتية ووضع القواعد المناسبة لتقديم خدمات دفع متطوره للمواطن.

وكشف وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري عن أنه وفقا للمؤشرات الحالية فمن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المعاملات الإلكترونية في مصر بنهاية عام 2024 إلى أكثر من 22 تريليون جنيه، بزيادة تتجاوز 200% مقارنة بعام 2021 الذي سجل 7 تريليون جنيه، كما يُتوقع أن يصل عدد المعاملات إلى 6 مليارات معاملة بنهاية العام، بزيادة تصل إلى 500% مقارنة مع مليار معاملة في عام 2021.

وأضاف أن أعداد البطاقات المصرفية في مصر شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت 67 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 52 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2021، ما يعكس نموًا بنسبة 30%، لافتا إلى أن عدد بطاقات "ميزة" وصل إلى أكثر من 40 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر 2024.

وفيما يتعلق بشبكة المدفوعات اللحظية، أوضح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أنه تم ربط جميع البنوك في مصر على المنظومة، تطبيق "إنستاباي".

وأشار إلى أن التطبيق شهد طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد العملاء المسجلين على التطبيق أكثر من 11 مليون عميل، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم المعاملات 2.7 تريليون جنيه خلال عام 2024، بزيادة قدرها 215% مقارنة بـ 855 مليار جنيه في عام 2023، مع تحقيق نمو بنسبة 4700% مقارنة بعام 2022.

ونوه نصر في كلمته بأن عدد المعاملات عبر التطبيق وصل إلى 1.5 مليار معاملة خلال عام 2024، مقارنة بـ 423 مليون معاملة في عام 2023، بزيادة 250% مقارنة بعام 2023 ونمو بنسبة 3700% مقارنة بعام 2022.

وبالنسبة لنقاط البيع الإلكترونية الـ POS.. قال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي إنها شهدت زيادة كبيرة، حيث وصل إلى 1.3 مليون نقطة بيع بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 169 ألف نقطة بيع في 2021، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغها أكثر من 640 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 280% عن عام 2021.

ولفت إلى أنه من المتوقع أيضا يصل عدد معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى أكثر من 260 مليون معاملة بأجمالي 180 مليار جنيه بنهاية العام، بزيادة تتخطي 500% لقيم المعاملات مقارنة بـ 29 مليار جنيه في 2021.

وعلى صعيد محافظ الهاتف المحمول، أكد المهندس إيهاب نصر أن حسابات المحافظ الإلكترونية حققت نموا ملحوظا وصل إلى أكثر من 47 مليون حساب خلال 2024، مقارنة بـ 25 مليون حساب في نهاية 2021، بمعدل نمو بلغ 88%.

وأشار إلى انه من المتوقع أن تصل قيمة المعاملات عبر المحافظ الإلكترونية إلى أكثر 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة قدرها 535% مقارنة بـ 268 مليار جنيه في 2021، كما أنه من المتوقع أن تصل عدد المعاملات عبر محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 2.5 مليار معاملة خلال عام 2024، بزيادة 868% مقارنة بـ 258 مليون معاملة في 2021.

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