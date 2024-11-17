طن الأولين يرتفع 500 جنيه، أسعار الزيت الخام في الأسواق اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:18 مساءً - أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا ملحوظًا خلال أحدث تعاملاتها، إذ ارتفعت أسعار طن الأولين نحو 500 جنيه.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

استقرار سعر زيت عباد الشمس والذرة والصويا

فيما استقر سعر زيت عباد الشمس والذرة وزيت الصويا المكرر والمنزوع والخام.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار زيت الصويا في الأسواق

البداية مع سعر زيت الصويا في الأسواق، ويشمل زيوت الصويا الخام والمكرر والمنزوع؛ فجاء كالآتي:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 57 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 58 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 63 ألف جنيه.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

وعن أسعار الزيوت الخام الأخرى الرئيسية في السوق المصري، وتشمل الأولين والذرة وعباد الشمس؛ فهي كالآتي:

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 66 ألف جنيه، بارتفاع 500 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 64 ألف جنيه.

بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 64 ألف جنيه.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

زيت الأولين والفرق بينه وبين زيوت النخيل؟

زيت الأولين هو أحد الزيوت النباتية النقية؛ يستخدم في أغراض الطبخ والقلي، ويعد من أفضل الزيوت المستخدمة في القلي والتحمير، لذلك فهو يستخدم بكثرة في مصانع الصناعات الغذائية والمطاعم، نظرًا للمميزاته التي تختلف عن باقي الزيوت التي من أهمها أنه يعطي لونًا ذهبيًّا.

أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل

يضاف إلى ذلك؛ أن زيت الأولين يعد من مشتقات زيوت النخيل، لكن زيت الأولين يكون في المرحلة السائلة من استخراجه، فيما يكون زيت النخيل في المرحلة الصلبة؛ لذلك يستخدم في صناعة الحلويات والزبدة الصناعي والسمن النباتي وغيرهم.

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