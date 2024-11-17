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ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا - أخبار كلمتك

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ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا - أخبار كلمتك

ضبط موظف بمطار القاهرة حاول تهريب 17 هاتفا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:04 مساءً -  نجحت إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة الدولي في إحباط عملية تهريب هواتف محمولة وذلك بفضل يقظة رجال الجمارك.

ضبط موظف بمطار القاهرة بمحاولة تهريب 17 هاتف آيفون 

وتعود تفاصيل الضبطية الي قيام موظف من العاملين في مطار القاهرة الجوي أثناء خروجه من باب خروج الموظفين بمبني ركاب رقم ٣ بإثارة شكوك رجال الأمن الجمركي لتصرفه المريب وسرعة خروجه دون حمل اي حقائب او متعلقات.

⁠وبعد استيفائه وتفتيشه ذاتيا، تم ضبط (١٧) هاتفا محمولا من نوع أيفون مخبأة حول جسده وبين طيات ملابسه.

 


⁠وبالتحقيق معه، أقر بان تلك التليفونات أعطاها له موظف من شركه ميناء القاهره الجوي لكي يسهل خروجها من باب الزيرو ويتم إعطاؤها للراكب خارج صالة الوصول رقم ٣.

ابلاغ إدارة جمارك تفتيش الركاب بمذكرة شارحة بالموضوع 

وعلي الفور تم ابلاغ إداره جمارك تفتيش الركاب بمذكره شارحه بالموضوع، ⁠وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣٧ لسنه ٢٠٢٤ وإحاله المتهم مع المضبوطات الي النيابه المختصه لاتخاذ الاجراءات القانونيه الأزمه.

وتأتي الضبطيه بناء علي توجيهات وتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحه الجمارك والعميد هشام جلال رئيس الأداره المركزيه للخدمات الأمنيه وجمال النمر مدير عام أمن جمارك المنطقه الوسطي والجنوبيه وياسر عثمان مدير إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة الدولي.

الضبطيه ضربة قوية ومتكررة لعمليات التهريب عبر مطار القاهرة الدولي

⁠وتعد هذه الضبطيه ضربه قويه ومتكررة لعمليات التهريب عبر مطار القاهره الدولي، وتؤكد علي حرص مصلحة الجمارك علي مكافحه هذه الظاهره وحمايه الاقتصاد الوطني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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