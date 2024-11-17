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انطلاق معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية - أخبار كلمتك

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انطلاق معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية - أخبار كلمتك

انطلاق معرض "أوتوتك" لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - انطلق معرض "أوتوتك"، المعرض الدولي الأكبر لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات المغذية، في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2024 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ويعد المعرض منصة متميزة للتواصل مع المختصين في هذا القطاع، ويجمع أبرز الشركات المحلية والدولية لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة ما بعد بيع السيارات.

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يشهد معرض "أوتوتك" هذا العام مشاركة أكثر من 300 شركة عارضة، تمثل دولًا مثل الصين، الهند، تايوان، تركيا، الإمارات، والكويت، إضافة إلى أكثر من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. من بين أبرز الشركات المشاركة في الحدث "Alpha Trade"، و" SMG Engineering"، و"Bishay Co"، الذين سيعرضون أحدث منتجاتهم وحلولهم التقنية لتلبية احتياجات السوق المتزايدة، مما يعكس المستوى الرفيع للحدث وحجم التوسع الذي يشهده قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في مصر وأفريقيا.

وفي إطار تعزيز التواجد المصري على الساحة الإقليمية، سيستضيف معرض "أوتوتك" مجموعة من بعثات المشترين من دول إفريقية مثل غانا، أوغندا، كينيا، تنزانيا، ونيجيريا، بهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية. سيحظى المشترون بفرصة استكشاف الجودة العالية والابتكار الذي تقدمه الصناعات المصرية، مما يعزز فرص تصدير المنتجات المحلية ويوفر منصة قوية لزيادة انتشارها عبر إفريقيا، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحسين العلاقات التجارية بين مصر والدول الإفريقية.

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يأتي ذلك التزامًا من معرض "أوتوتك" بدعم اقتصاد مصر ومصنعيها، حيث يشارك المعرض في مبادرة "صنع في مصر" عن طريق تسليط الضوء على المصنّعين المحليين والترويج لهم، مما يمنحهم فرصة لعرض منتجاتهم على الساحة الدولية والمساهمة في نمو القطاع الصناعي، لضمان استمرار ازدهار صناعة خدمات ما بعد البيع للسيارات في مصر. حيث يشارك في المعرض عدد من المصنعين المحليين مثل “Egypt First Filter”, “Defo Egypt”, “Al Fares Radiator”, “Golden Chemical Industries”, and “Sunlube Lubricants” في خطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لزيادة الصادرات ودعم المنتج المحلي.

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وفي تعليقها على نسخة هذا العام، صرحت هناء صلاح الدين، مديرة معرض "أوتوتك": "يعد قطاع خدمات ما بعد بيع السيارات من القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، ويعكس معرض "أوتوتك" التوجهات الحكومية الرامية لتطوير هذا القطاع. حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز صناعة السيارات في مصر، بجانب دعم الصناعات المغذية لها، استنادًا إلى الفرص المتاحة في هذا المجال، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة وتصدير السيارات."

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كما أضافت: "شهد معرض "أوتوتك"  في نسخته الأخيرة إقبالًا ملحوظًا من الزوار، حيث نجح في جذب أكثر من 7500 زائر، مما ساعد على خلق بيئة حيوية للتواصل وتوسيع الفرص التجارية. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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