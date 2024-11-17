المالية تزف بشرى للمواطنين بشأن مرتبات نوفمبر 2024، وهذا موقف الزيادات الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:07 صباحاً - زفت وزارة المالية بشرى بشأن صرف مرتبات نوفمبر 2024 وأكدت أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وسيبدأ صرف مرتبات نوفمبر بدءًا من الأسبوع المقبل.

وأكد مصدر في وزارة المالية حديثه لـ “كلمتك”، أن مرتبات نوفمبر 2024 لن تشهد زيادة، وكل ما يُشاع عن زيادة المرتبات خلال هذا الشهر أمر عار عن الصحة.

جاء ذلك ردًا عن ما أٌثير عن وجود زيادة في المرتبات خلال الفترة الحالية.

زيادة المرتبات والعلاوات لها ضوابط محددة ينظمها القانون

وشدد المصدر على أن زيادة المرتبات والعلاوات لها ضوابط محددة ينظمها القانون، وعن موقف مرتبات نوفمبر 2024 من الزيادة الجديدة أشار إلى أن حزم الحماية الإجتماعية تأتي بتوصية من رئيس الجمهورية وفي ظروف معينة.

وأوضح المصدر أن الرئيس السيسي أوصى بالفعل بوجود أكبر حزمة حماية اجتماعية وتم زيادة المرتبات بالفعل في إبريل الماضي، ولا يوجد ما يستدعي الآن لإضافة حزمة جديدة ولكن ما يتم حاليًّا هو حزمة من التيسيرات الضريبية للتسهيل على المصنعين والمستثمرين.

ولفت المصدر أنه من المتوقع أن تتم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، إذا ما تم تعجيلها بقرار من الرئيس السيسي، يكون موعد زيادة المرتبات خلال الأشهر الأولى من عام 2025.

وتطبق الحكومة زيادة المرتبات سنويًّا مع بداية العام المالي الجديد، حيث تنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية على أنه يتم صرف علاوة دورية للموظفين العاملين بموجب قانون الخدمة المدنية في شهر يوليو من كل عام، وهي زيادة يتم منحها بهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام.

الموعد الرسمي لزيادة المرتبات

ووضعت المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، ضوابط العلاوة دورية سنوية، إذ نصت على أن الموظف يستحق هذه العلاوة في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، و10 % لغير المخاطبين بالقانون.

الموعد الرسمي لزيادة المعاشات

وتنص المادة 35 من قانون المعاشات على أن تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

كم اصبح الحد الأدنى للأجور

ارتفع الحد الأدنى للأجور، إلى 6000 جنيه من مارس 2024، وذلك بالتزامن مع زيادة في مخصصات الأجور إلى 573 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة التي أعلنها الرئيس السيسي، مقارنة بمخصصات 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2024

ومن جانبها أعلنت وزارة المالية موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024

وقال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 7، و10، و11 من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات ديسمبر

كما أعلن بدء صرف مرتبات ديسمبر بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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