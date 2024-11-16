تباين أداء مؤشرات البورصات الخليجية مع حالة الترقب بشأن الفائدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:40 مساءً - قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه عادة مؤشرات منطقة الخليج للتباين مرتبطة بالأداء الأسبوعي للأسواق العالمية والتي مالت للتباين لعدم وضوح الرؤية بشأن خفض اسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي الفترة القادمة.



والبداية من الكويت



ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.1% مسجلًا خامس مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بنك بوبيان والوطني بنسبة 0.5% و0.4% على التوالي.

وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.7% ليحقق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.



وفي قطر

ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3% في جلسة الخميس لينهي سلسلة خسائر امتدت لثلاث جلسات بدعم من ارتفاع سهمي صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.7% و1% على التوالي، وعلى مدار الأسبوع تراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1% بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

وفي أسواق الإمارات

ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.3% لينهي سلسلة خسائر امتدت لأربع جلسات بدعم من ارتفاع سهم العالمية القابضة بنسبة 1.5%.

وانهى سهم شركة لولو للتجزئة القابضة تعاملات اليوم الأول من التداول مستقرًا دون تغيير بعد أن تم إدراجه في سوق أبوظبي بقيمة سوقية تتجاوز 21 مليار درهم.

و بالمقابل تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة في جلسة الخميس بضغط من جني الأرباح عقب وصوله لأعلى مستوياته في 10 سنوات ومتأثرًا بانخفاض سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1%.



وفي المملكة العربية السعودية

أغلب تواجد الموشر في المنطقة الحمراء في العديد من الجلسات فالمؤشر حدد قناه سعريه يسير فيها ولا يتخلي عنها فالدعم عند 11880والمقاومة عند 12150 وعلي الرغم من استكمال الشركات المقيدة إعلان نتائج أعمالها عن الربع الثالث إلا أن البعض الآخر جاءت نتائج أعماله منخفضه بوتيره اعلي من المتوقع

كما أن الاحداث الجيوسياسية في المنطقة الأثر الأكبر علي تذبذب اسعار النفط وتراجع أداء العديد من الأنشطه كالنقل واللوجستيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.