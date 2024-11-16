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تتخطى الـ 205 آلاف سيارة ملاكي، أعداد السيارات المرخصة في مصر خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

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تتخطى الـ 205 آلاف سيارة ملاكي، أعداد السيارات المرخصة في مصر خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

تتخطى الـ 205 آلاف سيارة ملاكي، أعداد السيارات المرخصة في مصر خلال أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:40 مساءً - السبت 16/نوفمبر/2024 - 10:26 م 11/16/2024 10:26:22 PM

السيارات المرخصة
السيارات المرخصة في مصر، كلمتك

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، إجمالي السيارات المرخصة  في مصر السيارات التي تعمل بالوقود خلال شهر أكتوبر الماضي، بجانب السيارات التي تعمل بالبنزين وغاز والفئة الرابعة كهربائية، وهناك غاز فقط والنوع الأخير سولار وغاز. 

أكثر المركبات مبيعًا في فئة سيارات البنزين والغاز في أكتوبر

ووفقا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات، حجم ترخيص السيارات الأجرة التي بلغت نحو  6593 سيارة، وبلغ ترخيص السيارات الملاكي 4821 سيارة، وعدد سيارات جمرك ملاكي 148 سيارة، ومركبات النقل 59 سيارة، وضم التقرير عدد المقطورات 50 مركبة، والأتوبيسات للمدارس 7 أتوبيسات، المقاطير الجمرك مركبة واحدة، والهيئات الدبلوماسية مركبة واحدة. 

السيارات البنزين الأكثر ترخيصًا وفق نوع السيارات

  1. السيارات الملاكي 205.241 ألف سيارة.
  2. الدراجات النارية 76.505 ألف مركبة.
  3. النقل 5268 مركبة.
  4. سيارات الأجرة 5168 سيارة.
  5. الجمرك الملاكي 3491 سيارة.
  6. دراجات الأجرة 3118 مركبة.
  7. الهيئات الدبلوماسية 320 سيارة.

السيارات الكهربائية وفق نوعية المركبات

  • السيارات الملاكي 626 سيارة.
  • أتوبيسات النقل العام 68 مركبة.
  • الترخيص المؤقت 17 سيارة.
  • النقل 14 سيارة.
  • الأجرة 6 مركبات.
  • الجمرك ملاكي 6 مركبات.
  • الأتوبيسات الخاصة 3 مركبات.
  • الدراجات النارية 2 مركبة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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