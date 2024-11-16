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الرئيسية مال واقتصاد

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في زجاجة الزيت بالأسواق اليوم 16/11/2024 - أخبار كلمتك

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ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في زجاجة الزيت بالأسواق اليوم 16/11/2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع يصل لـ 4 جنيهات في زجاجة الزيت بالأسواق اليوم 16/11/2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:27 مساءً - ارتفاع أسعار الزيت اليوم، سجلت أسعار زجاجة الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛  فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

أسعار الزيت في المحال التجارية

«كلمتك» تستعرض أسعار الزيت في المحال التجارية وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

1.5 جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس بنحو 1.5 جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 93.8 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 63 إلى 120 جنيهًا للتر.

جنيه ارتفاعًا في سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت عباد الشمس سلايت بنحو جنيه في اللتر مقارنة بسعره السابق، وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 100 جنيه، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 75 جنيهًا إلى 130 جنيها للتر.

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أسعار الزيت اليوم في الأسواق، كلمتك

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر زيت الذرة بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية، ارتفع سعر زيت الذرة  بنحو 4 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط لتر زيت ذرة نحو 112.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 82 إلى 150 جنيهًا للتر.

 

ارتفاع سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

ووفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفع سعر زيت الذرة كريستال بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر لتر زيت ذرة كريستال نحو 112 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 95 إلى 160 جنيهًا للتر.

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مع ارتفاع الصويا والأولين، هذه أسعار الزيت الخام في الأسواق

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تبدأ من 60 جنيهًا، تعرف على أسعار زجاجة الزيت في الأسواق

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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