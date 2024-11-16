حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

تصل لـ 50%، شعبة الملابس تكشف أبرز تخفيضات الجمعة البيضاء وتقدم نصيحة للمواطنين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصل لـ 50%، شعبة الملابس تكشف أبرز تخفيضات الجمعة البيضاء وتقدم نصيحة للمواطنين - أخبار كلمتك

تصل لـ 50%، شعبة الملابس تكشف أبرز تخفيضات الجمعة البيضاء وتقدم نصيحة للمواطنين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:33 مساءً - أعلن عدد من محلات الملابس عن تقديم عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء الذي يوافق يوم 29 نوفمبر الجاري، فما هي نسب تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس وأهم النصائح للمستهلكين لتجنب التزاحم خلال هذا اليوم؟

مشاركة قوية لمحلات الملابس في عروض الجمعة البيضاء

قالت سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة؛ إن محلات الملابس تشارك مشاركة قوية جدًا في عروض الجمعة البيضاء، وهي الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر من كل عام.

964ba5f6dd.jpg

تخفيضات تصل لـ 50% على أسعار الملابس الجاهزة

وأوضحت سماح هيكل لـ «كلمتك» أن نسبة تخفيضات الجمعة البيضاء على أسعار الملابس الجاهزة تتراوح ما بين 10 و50%، حيث تقدم المحال التجارية عروضا وتخفيضات كبيرة ومتفاوتة.

الجمعة البيضاء فرصة للمحلات والمواطنين مع قرب الأعياد

وأكدت حرص المحال التجارية على تقديم تخفيضات كبيرة خلال الجمعة البيضاء، موضحة أنها فرصة جيدة لزيادة مبيعات المحال التجارية، فضلًا عن كونها فرصة جيدة أيضًا للمواطنين لشراء احتياجاتهم خلال موسم الشتاء، إلى جانب قرب الجمعة البيضاء من فترات أعياد الميلاد ورأس السنة.

<span style=
سماح هيكل عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، كلمتك

الشراء «أونلاين» لتجنب التزاحم يوم الجمعة البيضاء

وقدمت سماح هيكل نصائح للمستهلكين لتجنب التزاحم في المحال التجارية خلال الجمعة البيضاء؛ منها الشراء «أونلاين» عن طريق المواقع الالكترونية للمحلات المشاركة.

نصائح لتجنب التزاحم يوم الجمعة البيضاء

وتابعت: كما يمكن للمستهلكين الذهاب إلى المحال التجارية قبل يوم الجمعة البيضاء لاختيار «الموديلات» المناسبة ثم يذهب للمحل يوم تقديم العروض لشرائها، وبذلك يوفر على نفسه عناء الانتظار وتنفيذ عملية الشراء بسهولة دون الحاجة للتزاحم يوم الجمعة البيضاء.

ضرورة حصول المواطنين على فاتورة شراء

وشددت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة على ضرورة حصول المواطنين على فاتورة شراء حتى يستطيعون استبدال واسترجاع القطع وضمان حقوقهم وفقًا لقانون حماية المستهلك.

ونقدم لكم من خلال موقع "كلمتك"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تعرف على أهمية تغير زيت السيارات بشكل مستمر في فصل الشتاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق