أونصة الذهب تفقد 100 دولار منذ فوز ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - تراجعت أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية بصورة كبيرة تصل لـ 100 دولار تقريبا في سعر الأونصة العالمية، وذلك منذ حسم الانتخابات الامريكية لصالح دونالد ترامب في 7 نوفمبر.

وتراجع الأسعار العالمية ساهم في انخفاض السعر المحلي بصورة كبيرة حيث هوى سعر جرام 21 الأكثر انتشار في السوق المحلي بمقدار يتخطى الـ200 جنيه.

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 2560.74 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.8٪ إلى 2565.25 دولارًا للأوقية والذهب الفوري كان يعاني من انخفاض بنسبة 8% من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر.

تخفيض أسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

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