أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت "آخر تحديث" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 16 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة وبقيمة 5 جنيهات في الجرام

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3047جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28400 جنيه.

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

هبطت أسعار الذهب عالميا اليوم السبت، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

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