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أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت "آخر تحديث" - أخبار كلمتك

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أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت "آخر تحديث" - أخبار كلمتك

أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت "آخر تحديث" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:41 مساءً - ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 16 - 11 -2024، وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة وبقيمة 5 جنيهات في الجرام 

وجاءت أسعار الذهب المحلية وفق آخر تحديث لها في الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4062 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3555 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3047جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28400 جنيه.

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية

هبطت  أسعار الذهب  عالميا  اليوم السبت، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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