المصدرين المصريين: نطالب بزيادة مخصصات برنامج الدعم لتحقيق مستهدفات الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:28 مساءً - أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك"، ضرورة أن تتناسب مخصصات برنامج دعم الصادرات مع مستهدفات الدولة، وكذلك إزالة المعوقات التي تجعل البيئة الإنتاجية غير مواتية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي على هامش معرض ديستنشن أفريقيا.

البرنامج الجديد لدعم الصادرات

يذكر أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات خصص وفقًا للقطاعات التصديرية المختلفة قرابة 23 مليار جنيه دعما للصادرات.

المساندة التصديرية وفق القطاع

وتوزعت المساندة التصديرية وفق القطاع، حيث حصل قطاع الصناعات النسيجية على دعم 4.06 مليار جنيه، والكيماويات 3.16 مليار جنيه، حاصلات زراعية 3.65 مليار جنيه، صناعات غذائية 3.89 مليار جنيه، صناعات هندسية وسيارات 3.13 مليار جنيه، صناعات مواد البناء 1.11 مليار جنيه، صناعة الطباعة والتغليف 0.940 مليار جنيه، صناعات طبية 0.330 مليار جنيه، صناعة الأثاث 0.130 مليار جنيه، صناعة أحذية ومنتجات جلدية 0.0017 مليار جنيه.

برنامج دعم الشحن إلى قارة أفريقيا

وحدد البرنامج الجديد لدعم الصادرات برنامج دعم الشحن إلى قارة أفريقيا 2 مليار جنيه، و250 مليون جنيه لدعم المعارض الخارجية وخصص البرنامج 350 مليون جنيه للشحن الجوى.

وتبلغ تكلفة البرنامج الجديد لدعم الصادرات 23 مليار جنيه لعام مالي واحد خلال الفترة المذكورة، وتتوزع هذه المخصصات وفق القطاعات التصديرية المختلفة.

وتقدم المجالس التصديرية بعض التصورات والملاحظات على البرنامج خاصة لنسب الدعم المقررة، والتي جري مراجعتها وخفضها في بعض القطاعات التصديرية، مما جعل المجالس التصديرية تطلب الاجتماع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17

وانطلقت الدورة الثامنة للمعرض اليوم السبت، ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" فيما يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة.

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