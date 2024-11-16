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جمعية المصدرين: أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية للمنسوجات - أخبار كلمتك

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جمعية المصدرين: أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية للمنسوجات - أخبار كلمتك

جمعية المصدرين: أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية للمنسوجات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:12 مساءً -  أكد محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إكسبولينك، أن الدول الأوروبية سواء في الاتحاد الأوروبي أو خارجه، وكذلك أمريكا الشمالية " الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا" تعد أسواق رئيسية لصادرات الملابس والمنسوجات المصرية.

 

أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية في قطاع المنسوجات والملابس

 وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض ديستنشن أفريقا، اليوم السبت أن أوروبا وأمريكا تستحوذان على 70% من الواردات العالمية في قطاع المنسوجات والملابس.

 

حجم السوق العالمية من الملابس والمنسوجات ضخم

 وأشار قاسم إلى أن حجم السوق العالمية من الملابس والمنسوجات ضخم، حيث تصدر فيتنام بما يصل لنحو 35 مليار دولار، وبنجلادش بين 35- 37 مليار دولار، وتركيا نحو 150 مليار دولار، بينما القارة الإفريقية تصدر بحوالي 12 مليار دولار معظمهم من 3 دول "مصر، وتونس، والمغرب".

 

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

 وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

 ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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