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الرئيسية مال واقتصاد

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية - أخبار كلمتك

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الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية - أخبار كلمتك

الذهب يهبط عالميًا إلى مستوى 2560 دولارا للأوقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:12 مساءً -  مؤشر الذهب، هبطت  أسعار الذهب  عالميا  اليوم السبت، لتصل إلى أدنى مستوى نحو شهرين تحت ضغط ارتفاع الدولار، وفي وقت ينتظر فيه المستثمرين بيانات اقتصادية أمريكية وتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للاسترشاد بها في التكهن بمسار أسعار الفائدة.

 

مؤشر الذهب - كلمتك
مؤشر الذهب - كلمتك

 

ماذا يحدث في تحركات الأسعار الآن؟

 وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 2560 دولارًا للأونصة، ومن جانبه قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة "كيه.سي.إم تريد": "استسلم الذهب أمام صعود الدولار الأمريكي في أعقاب الانتخابات الامريكية ".

وأضاف: "يبدو أن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب تشكل زخما للدولار، ومن وجهة نظر تضخمية قد تؤدي هذه السياسات إلى إبطاء مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2025".

 

ارتفاع العملات الرقمية وسط اقبال المستثمرين على التداولات 

 وارتفع الدولار الأمريكي بينما واصلت عملة بتكوين الرقمية ارتفاعها القياسي مع مواصلة المستثمرين الإقبال على التداولات المراهنة، وقال محللون في بيرينبيرج في مذكرة إن الذهب يتعرض أيضًا لضغوط بسبب موقف ترامب المؤيد للبتكوين، والذي قد يصبح ملاذا آمنا بديلا للمعدن الأصفر.

 

مؤشر الذهب - كلمتك 
مؤشر الذهب - كلمتك 

 

الذهب ملاذ آمن ضد التضخم 

 جدير بالذكر أن الذهب يعد وسيلة للتحوط ضد التضخم لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وستركز السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المقرر صدورها، ومؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومن المقرر أيضًا أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطى الفيدرالى هذا الأسبوع من بينهم رئيسه جيروم باول.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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