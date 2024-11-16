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التصديري للغزل والمنسوجات: معرض Destination Africa 2024 فرصة لزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

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التصديري للغزل والمنسوجات: معرض Destination Africa 2024 فرصة لزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

التصديري للغزل والمنسوجات: معرض Destination Africa 2024 فرصة لزيادة الصادرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:12 مساءً - أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن معرض Destination Africa 2024  الذى انطلقت فعالياته اليوم السبت شهد مشاركة 100 عارض منهم 30 شركة مصرية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج هذا العام، مقارنة بـ20 شركة في العام الماضي. 

 

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 وقال إن هذا يعكس نجاح المعرض في جذب مزيد من الشركات للاستفادة من الفرص التي يوفرها.

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وأضاف رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج، أن المجلس استقطب 75 مشتريًا دوليًا في قطاع الغزل والنسيج من أوروبا، والولايات المتحدة، والدول العربية، بالإضافة إلى دول أفريقية مثل غانا، وكينيا، والجزائر، والمغرب

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 وقال إن هذا  يعزز التكامل الإقليمي والدولي في هذا القطاع، فيما تجاوز عدد المشترين نحو 250 مشتريا دوليا في الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات.

دستنيشن أفريكا: منصة للتكامل والتصدير

 وقال إن معرض دستنيشن أفريكا يعد  المنصة الوحيدة في مصر المتخصصة في تنظيم لقاءات العمل الثنائية (B2B)، مما يتيح للمصدرين المصريين فرصًا ذهبية للتواصل مع المشترين الدوليين.

لافتا الى ان معرض Destination Africa 2024  يعد فرصة كبيرة لزيادة صادرات

الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 

 

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والدكتور حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين «اكسبولينك»، والمهندس هاني سلام رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة فعاليات الدورة الثامنة من معرض Destination Africa 2024.

ويُقام المعرض خلال الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري في القاهرة، وشارك في المعرض 100 عارض، إلى جانب 250 مشتريًا دوليًا يمثلون كبرى الأسواق العالمية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة رائدة للمعارض الدولية المتخصصة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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