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الرئيسية مال واقتصاد

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

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سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

سعر اليورو أمام الجنيه في البنوك اليوم السبت (آخر تحديث) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - سعر اليورو ، شهد  سعر اليورو حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري، اليوم السبت الموافق 16  نوفمبر 2024، وفق آخر التحديثات. 

وتقدم "كلمتك"، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي للأسعار على مدار الساعة.

 

اليورو - كلمتك 
اليورو، كلمتك

 

اقرأ التالي: كم سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري؟

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

  • 51.90  جنيها للشراء.
  • 52.06 جنيها للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

  • 51.78 جنيها للشراء.
  • 52.21 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

  • 51.78 جنيها للشراء.
  • 52.21 جنيها للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

  • 51.78 جنيها للشراء.
  • 52.21 جنيها للبيع.

 

اليورو - كلمتك 
اليورو - كلمتك 

 

 

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB 

  • 51.75 جنيها للشراء.
  • 52.21 جنيها للبيع.

 

سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول

  • 51.78 جنيها للشراء.
  • 52.24 جنيها للبيع.

 

ماذا تعرف عن عملة اليورو؟ 

 اليورو (Euro) هي العملة الرسمية للاتحاد الأوروبي واليورو منقسم إلى 100 يوروسينت، كما أن اليورو يتم استعماله من قبل عدة دول معروفة باسم منطقة اليورو، ألا وهى: (النمسا وبلجيكا وقبرص وفينلاندا وفرنسا وألمانيا واليونان وأيرلاندا وإيطاليا ولوكسيمبورج ومالطا وهولاندا وپورتوجال وسلوفينيا وسلوفاكيا وإسبانيا وإستونيا).

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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