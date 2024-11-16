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7 خدمات مجانية في بنك مصر للعملاء قبل نهاية 2024 - أخبار كلمتك

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7 خدمات مجانية في بنك مصر للعملاء قبل نهاية 2024 - أخبار كلمتك

7 خدمات مجانية في بنك مصر للعملاء قبل نهاية 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:08 مساءً -  كشف بنك مصر عن استمراره في تقديم 7 خدمات للعملاء مجانا حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المجانية من بنك مصر في الفترة من 1 وحتى 15 ديسمبر الجاري، ما يلي: 

- فتح حساب جاري أو توفير بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحساب

- الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفوري مجانا

- إصدار بطاقة ميزة المدفوعة مقدما مجانا

- للعملاء الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدمًا TEENS ضمن برنامج الشباب.

 

- للعملاء من 16 سنة إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانًا دون الحاجة إلى موافقة ولى الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM للخصم الفوري مجانًا ضمن برنامج الشباب.

- العملاء من 21 سنة إلى 35 سنة يتم فتح الحساب مجانًا، وإصدار بطاقة GO للخصم الفوري مجانًا مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك ضمن برنامج الشباب.

- 20% كاش باك من الحركة المالية الأولى على محفظة بنك مصر BM Wallet.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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