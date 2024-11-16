محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، استعراض إنجازات جامعة عين شمس فى ترشيد الطاقة والمياه - أخبار كلمتك

مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، استعراض إنجازات جامعة عين شمس فى ترشيد الطاقة والمياه - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: وضع خطة زمنية لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: وضع خطة زمنية لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

كلية "التربية الخاصة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الدولى الأول - أخبار كلمتك

كلية "التربية الخاصة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الدولى الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 02:00 مساءً -  أكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن معرض Destination Africa للملابس الجاهزة الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت، بالقاهرة، يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك” والمفوض العام للمعرض: إن الدورات السابقة قد شهدت نجاحًا مبهرًا على مستوى العارضين المشاركين والمشترين الدوليين من مختلف العلامات التجارية العالمية، وهو ما أكسب المعرض شهرة ذائعة بين مصنعي ومصدري المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا. 

 معرض Destination Africa

وأشار في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المعرض إلى أن معرض Destination Africa أصبح بمثابة نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق البديلة والواعدة لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

ec5ab1e1a7.jpg
96845b38a6.jpg
75f37a0712.jpg
b520d7187b.jpg

وأشار إلى أن التواجد القوي للمصنعين المصريين والأفارقة إلى جانب المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم يعزز الثقة بالمنتجات المصرية، ويضعها على خريطة الأسواق العالمية. 

وأضاف قاسم أن المعرض قد أسهم على مدار الدورات السابقة في فتح أسواق جديدة وزيادة حجم الصادرات المصرية في هذا القطاع الحيوي، مما يدعم الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا

وقال إنه من المتوقع أن يشهد  المعرض مشاركة أكثر من 100 عارض من مصر وأفريقيا على سبيل المثال لا الحصر، الجزائر وبنين وتنزانيا فضلا عن مشاركة أكثر من 200 مشترٍ دولي من أشهر العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وانطلقت الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa 2024 16 - 17 نوفمبر الجاري اليوم السبت. 

ويأتي تنظيم المعرض في إطار التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمجلس التصديرى للمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة 

الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية

ويعد المعرض هو الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا، حيث إنه يجمع مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وتكمن أهمية المعرض في تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجاري وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة، حيث تقوم فكرة المعرض الاساسية علي التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لعرض كل منتجاتها المميزة وإلقاء الضوء على مزاياها التنافسية

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاحًا ونموًا ملحوظًا من حيث عدد العارضين، وكسب ثقة المشترين الدوليين. 

ومن المرتقب زيارة عدد كبير من العلامات التجارية العالمية لأول مرة، والذي يعد أحد أكبر مؤشرات النجاح مع تزايد عدد الزوار عامًا تلو الآخر، بما ساهم بدوره في إبراز اسم Destination Africa، ووضعه على خريطة المعارض الدولية، كما أدى إلى تعزيز ثقة المصدرين المصريين والأفارقة فضلًا عن المشترين الدوليين في المعرض.
 


  ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق