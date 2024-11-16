محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

محمد الدهراوي رئيسا لاتحاد الكاراتيه - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

ميلان الإيطالي يستعد لتقديم عرض ثالث لضم نجم ريال مدريد - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

مقتل جندي بغارة لطيارة استهدفت معسكر في حضرموت - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

تفشي هذا المرض بعدن - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

الشيمى: النصر للسيارات بداية عهد جديد لإحدى القلاع الصناعية فى مصر - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق - أخبار كلمتك

تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

تعاون بين وزارة التضامن وشركة العاصمة الإدارية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، استعراض إنجازات جامعة عين شمس فى ترشيد الطاقة والمياه - أخبار كلمتك

مؤتمر الأطراف COP29 بأذربيجان، استعراض إنجازات جامعة عين شمس فى ترشيد الطاقة والمياه - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: وضع خطة زمنية لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

تعليم الجيزة: وضع خطة زمنية لرفع مستوى الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة - أخبار كلمتك

كلية "التربية الخاصة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الدولى الأول - أخبار كلمتك

كلية "التربية الخاصة" بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الدولى الأول - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

التصديرى للملابس الجاهزة يعلن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
التصديرى للملابس الجاهزة يعلن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

التصديرى للملابس الجاهزة يعلن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:09 مساءً -  أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن معرض ديستنشن أفريكا للملابس الجاهزة  الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت ويستمر حتى غدا الأحد بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية كونها مركزًا رئيسيًا بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزة، الألياف، الغزول، والإكسسوارات.

 وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

وكشف رئيس  المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري حققت 2 مليار و43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ef079fda9f.jpg
a19a8e6423.jpg

 وفيما يخص الأسواق التصديرية للقطاع قال رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بواقع 871 مليون دولار وبما يستحوذ على 43% من إجمالى صادرات الملابس، يليها دول الإتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 482 مليون دولار ثم أسواق الدول العربية فى المرتبة الثالثة بإجمالى صادرات بلغت 367 مليون دولار محققه معدل نمو 21% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي.

 

انطلاق  المعرض الدولي  "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة

 انطلقت  الدورة الثامنة من المعرض الدولي  "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة بالقاهرة،  اليوم السبت وتستمر الفعاليات حتى غد الأحد.

ينظم المعرض سنويًّا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هانى سلام، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

 

9f672e9223.jpg
eea7efa638.jpg
628ba690a8.jpg

التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات 

ويسهم معرض ديستنشن أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية، والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.  

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق