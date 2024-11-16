التصديرى للملابس الجاهزة يعلن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18 % خلال 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن معرض ديستنشن أفريكا للملابس الجاهزة الذي انطلقت فعالياته اليوم السبت ويستمر حتى غدا الأحد بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، يستهدف التأكيد على مكانة مصر المحورية كونها مركزًا رئيسيًا بالقارة الأفريقية لتوريد كافة منتجات القطاع من الملابس الجاهزة، الألياف، الغزول، والإكسسوارات.

وأشار إلى أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تتسم بتاريخ عريق وسمعة قوية ترتكز على إنفراد القطن المصري بجودة عالية على مدار أعوام كثيرة.

وكشف رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري حققت 2 مليار و43 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفيما يخص الأسواق التصديرية للقطاع قال رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المرتبة الأولى بواقع 871 مليون دولار وبما يستحوذ على 43% من إجمالى صادرات الملابس، يليها دول الإتحاد الأوروبي بإجمالي صادرات 482 مليون دولار ثم أسواق الدول العربية فى المرتبة الثالثة بإجمالى صادرات بلغت 367 مليون دولار محققه معدل نمو 21% مقارنهً بنفس الفتره من العام الماضي.

انطلاق المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة

انطلقت الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة بالقاهرة، اليوم السبت وتستمر الفعاليات حتى غد الأحد.

ينظم المعرض سنويًّا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هانى سلام، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات

ويسهم معرض ديستنشن أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية، والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.