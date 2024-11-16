الاتحاد العربي للمعارض: نستهدف تحقيق التكامل في صناعة المعارض وإطلاق فعاليات خلال 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:09 مساءً - أطلق الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، استراتيجية لتنشيط صناعة المعارض العربية، وبدء تنفيذ الاستراتيجية من خلال السوق المصري.



وتستعد الأمانة العامة للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، لتنظيم عدد من الاجتماعات في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل، مع عدد من الجهات الرسمية والمؤسسات ذات الصلة، من أجل تنسيق العمل المشترك في مجال المعارض الدولية، وتحقيق التكامل العربي في ملف المعارض الخارجية والمحلية.

تنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض

وفي هذا الإطار، يقول المستشار محمود الجراح الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، إن "الاتحاد يجري هذه اللقاءات تمهيدًا لتنشيط العمل العربي المشترك في ملف المعارض، حيث تعد صناعة المعارض والمؤتمرات أحد أهم دعائم تحقيق التكامل التجاري بين الدول العربية".

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الاتحاد قام بتوقيع اتفاقية دولة مقر مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة عن حكومة جمهورية مصر العربية، مما يجعل مصر قاعدة انطلاق بوصفها أحد أهم الدول العربية الرائدة في صناعة المعارض بكافة تخصصاتها.

وكشف "الجراح"، أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية يضم في عضويته 18 دولة عربية تمثل الجهات الحكومية المنظمة لقطاع المعارض والمؤتمرات في دولهم، مما يجعل التنسيق الرسمي أحد أهم الدعائم التي سيتم العمل عليها.

وأعلن الأمين العام لاتحاد المعارض العربية، عن لقاءات مستقبلية مع عدد من المؤسسات والهيئات المصرية حول تدشين عدة معارض متخصصة خلال العام المقبل ضمن استراتيجية عمل الاتحاد، بعد التوافق على القطاعات المستهدف تحقيقها نموًا في التبادل التجاري العربي.

وأشار المستشار محمود الجراح إلى أن هناك عددا من الاتفاقيات التجارية العربية منها منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى "جافتا"، واتفاقية أغادير وغيرها من التوافقات التي تحتاج التفعيل الأمثل من خلال تنشيط حركة المعارض العربية المشتركة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

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