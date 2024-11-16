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الاستثمار: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلي - أخبار كلمتك

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الاستثمار: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلي - أخبار كلمتك

الاستثمار: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة يُسهم في توفير احتياجات السوق المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات الدورة الثامنة لمعرض Destination Africa، والذي يقام خلال الفترة من 16 - 17 نوفمبر الجاري 

 ويشارك به عدد كبير من مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات بمصر وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب عدد كبير من المشترين الدوليين من مختلف أنحاء العالم.

 

قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي

وقال الوزير إن قطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يمثل أحد أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد القومي، والتي تسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية إلى جانب توفير عدد كبير من فرص العمل باعتبارها صناعات كثيفة العمالة

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وأشار إلى أن هذا المعرض يُعد الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، والذي يسهم في تعزيز صادرات هذا القطاع لدول القارة.

وأضاف «الخطيب» أن المعرض يشارك به أكثر من 100 شركة عارضة من مصر وعدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى أكثر من 200 مشتر دولي من علامات تجارية عالمية في مجال المنسوجات والملابس الجاهزة.

وأوضح الوزير أن المعرض يعد نافذة تصديرية هامة تدعم خطط الدولة والقطاع الخاص لزيادة صادرات قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات. والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الواعدة.

جدير بالذكر أن المعرض تنظمه جمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك” بالتعاون مع المجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والنسيج، والمجلس التصديري للمفروشات المنزلية.

وتشهد النسخة الحالية من المعرض نموًا كبيرًا، بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للمعارض الدولية المتخصصة، ويسهم في تحقيق أهدافها التصديرية على مستوى صناعة المنسوجات والمفروشات والملابس الجاهزة.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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