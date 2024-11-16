الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام(عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2022 /2023.

• قطاع الأعمال العام

-بلغت قيمـة الأصول الثابتة 871.3 مليـار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل 737.2 مليــار جنيه عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪.

-بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 99.3 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل 74.6 مليــار جنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.0٪.

-بلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 860.8 مليـــار جنيـــه عـــام 2022/ 2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 10,8٪

القطاع العــــام

بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 49.2 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل37.6مليــارجنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 30.8٪.

- بلغــت قيمـةصافي رأس المال المستثمر196.4مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل134.8 مليــارجنيه. عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 45.7٪.

- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 38.8 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2022/ 2023 مقابـــل35.1 مليــــــار جنيـه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

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