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الرئيسية مال واقتصاد

الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023 - أخبار كلمتك

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الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023 - أخبار كلمتك

الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  السبت  النشرة السنوية للإحصــاءات والمـــؤشـرات المـــــاليــة لشركـــات قطــــاع الأعمال العـام والقطاع العـــام(عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2022 /2023.    

     • قطاع الأعمال العام    

 

    -بلغت قيمـة الأصول الثابتة 871.3 مليـار جنيـه عـــام 2022/2023 مقابـــــل 737.2 مليــار جنيه عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 18.2٪.     

 

 -بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 99.3 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل 74.6 مليــار جنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 33.0٪.   

-بلغت قيمــة صافي رأس المال المستثمر 860.8 مليـــار جنيـــه عـــام 2022/ 2023 مقابــل 776.6 مليـار جنيــه عـام 2021/2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 10,8٪    

   القطاع العــــام  

  

بلغت قيمـة مشروعات تحت التنفيذ 49.2 مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل37.6مليــارجنيه عام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 30.8٪.      

- بلغــت قيمـةصافي رأس المال المستثمر196.4مليار جنيـه عـــام 2022 /2023 مقابـــــل134.8 مليــارجنيه. عـام 2021 /2022 بنسبــة زيادة قـــدرهــا 45.7٪.      

- بلغـت قيمـــــة الأجــــــور 38.8 مليـــــار جنيـــه عـــــام 2022/ 2023 مقابـــل35.1 مليــــــار جنيـه عـام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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