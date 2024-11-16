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وزير الاستثمار يفتتح معرض ديستنشن أفريكا ( صور) - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يفتتح معرض ديستنشن أفريكا ( صور) - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يفتتح معرض ديستنشن أفريكا ( صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 12:36 مساءً -  افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ فعاليات الدورة الثامنة من المعرض الدولي "ديستنشن أفريكا" Destination Africa للملابس الجاهزة بالقاهرة، اليوم السبت وتستمر الفعاليات حتى غد الأحد.

 وينظم المعرض سنويًّا كل من المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة فاضل مرزوق، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة هانى سلام، جمعية المصدرين المصريين إكسبولينك.

 

التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات 

ويسهم معرض ديستنشن أفريكا فى إيجاد أفضل الفرص لخلق التكامل الصناعي بين مصر ودول اتفاقية أغادير في قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات وتوجيهها إلى الأسواق العالمية خاصة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

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 ويقام على هامش المعرض برنامج للزيارات الميدانية للمصانع المصرية، والذي يهدف إلى تعريف المستوردين الأجانب بالإمكانيات التصديرية وتوافر معايير الجودة العالمية، فضلًا عن تبني مبادئ الإنتاج الأنظف وممارسات الاستدامة وتمتع الصناعة المصرية بمختلف شهادات الجودة المتخصصة بالقطاع.  

 

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ويجمع المعرض بين أكثر من 220 من كبرى الشركات والماركات العالمية المستوردة لمنتجات القطاع وأكثر من 85 عارضا من أكبر مصدري قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات فى مصر.

ويمثل المعرض فرصة هائلة لصادرات قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات للنفاذ إلى الأسواق العالمية، سواء بزيادة الحصة السوقية للأسواق الحالية أو اختراق أسواق تصديرية جديدة

ويتيح المعرض الإمكانية والبيئة الملائمة لعرض ما يمتلكه القطاع من موارد غنية وكوادر بشرية ذات مهارة وقدرة فائقة على زيادة الصادرات.

 

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 وتشهد دورة هذا العام الكثير من النجاحات التى تتسق مع أهداف الدولة المصرية لزيادة الصادرات الصناعية، حيث اكتسب المعرض شهرة عالمية بين المشترين الدوليين للحضور إلى مصر والإستيراد من سلاسل الإمداد المصرية والإفريقية.

 

قطاعا الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر

يشار إلى أن قطاعي الملابس الجاهزة والغزل والمنسوجات هما ثاني أكبر قطاع صناعي بمصر ويمثلان 3% من الناتج الإجمالي المحلي بأكثر من 6500 مصنع بإجمالي عمالة تصل إلى حوالي مليوني عامل.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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