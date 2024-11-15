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أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه - أخبار كلمتك

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أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه - أخبار كلمتك

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - أعلنت شركة مصر للألومنيوم، أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر 2024 داخل الأسواق.

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 

ووفقا لأسعار شركة مصر للألومنيوم، فإن أسعار الألومنيوم السلك 9 مم  و 9.5 مم H14 سجلت 150.150 ألف جنيه خلال الشهر الجاري تسليم مخازن نجع حمادي بدون الـ 14% قيمة مضافة.

2- سجلت أسعار السلك 9 مم  و 9.5 مم H12  نحو 150 ألف جنيه 

3- سجلت أسعار السلندرات (2.5 إلى 5 متر)  نحو  140 ألف جنيه.

4- بلغت أسعار لفات الألمنيوم 6 مم نحو 155.5 ألف جنيه 

 

 

5- بلغت أسعار شرائح الألومنيوم البارد نحو 158 ألف جنيه، ولفات الألمونيوم البارد نحو 156 ألف جنيه.

شركة مصر للألومنيوم

وتعمل شركة مصر للألومنيوم في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع معدن الألومنيوم وخاماته ومتطلباته وسبائكه ومشتقاته ومصنوعاته في الداخل والخارج، وما يترتب عليها من عمليات أو أنشطة أخرى لأزمة لهذا الغرض أو تتعلق بالاستيراد والتصدير.

إنتاج الألومنيوم

وتحتل الشركة نسبة كبيرة من الإنتاج الوطني، وتستورد باقي الاحتياجات وتصدر الشركة حوالي 80% من مبيعاتها البالغة حوالي 220 ألف طن سنويًّا وتعمل الشركة في إنتاج وتصنيع وتسويق وتوزيع الألومنيوم ومشتقاته في السوق المحلية والعالمية.

 

الألومنيوم، كلمتك 

وتؤكد الدراسات أن نسبة 75% من الألومنيوم المستخدم حول العالم يتم الحصول عليه من خلال إعادة تدوير الخردة، ويتم الاعتماد على المعدن الجديد الناتج عن هذه العملية في العديد من الصناعات مثل البناء وإنتاج الآلات والأدوات الكهربائية وقطاع النقل.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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