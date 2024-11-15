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الطماطم تبدأ من 4 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

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الطماطم تبدأ من 4 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

الطماطم تبدأ من 4 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:24 صباحاً - أسعار الخضراوات اليوم الجمعة في سوق العبور، سجل  سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  2. تراوح سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 20 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 14 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو الكوسة من 7 إلى 10 جنيهات.
  6. تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 14 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  9. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 إلى 7 جنيهات.
  10. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة، كلمتك

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو ملوخية نحو 10 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 10 جنيهات.
  • بلغ سعر كيلو بسلة نحو 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 18 جنيهًا.
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لتغذيتها وترطيبها، ماسكات من الخضراوات لجميع أنواع البشرة

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انخفاض الطماطم وارتفاع البصل، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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