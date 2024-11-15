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شروط إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

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شروط إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

شروط إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً -  حدد مسئولين البنك التجاري الدولي CIB عددا من الشروط اللازمة لإصدار البطاقات الائتمانية للعملاء. 

وشملت قائمة الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية في بنك التجاري الدولي مايلي:  
• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي
• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

-  بضمان مفردات  الراتب  للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال
-  تصدر لأعضاء هيئة التدريس
- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني  
-  برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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