شروط إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في البنك التجاري الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:51 صباحاً - حدد مسئولين البنك التجاري الدولي CIB عددا من الشروط اللازمة لإصدار البطاقات الائتمانية للعملاء.

وشملت قائمة الشروط المطلوبة لإصدار البطاقة الائتمانية في بنك التجاري الدولي مايلي:

• تصدر بضمان نقدي مثل "شهادات الاستثمار أو الودائع" من خلال أحد فروع البنك التجاري الدولي

• أو تصدر بدون غطاء نقدي عن طريق أحد البرامج التالية:

- بضمان مفردات الراتب للموظفين أو كشف حساب بنكي لأصحاب الأعمال

- تصدر لأعضاء هيئة التدريس

- برنامج أصحاب المهن الحرة الذي يشمل الأطباء، أصحاب العيادات، وأصحاب المكاتب الاستشارية الهندسية والمحاسب القانوني

- برنامج خاص بعملاء البنك التجاري الدولي

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