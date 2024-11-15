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البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

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البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

البلطي بـ 63 جنيها، أسعار الأسماك اليوم الجمعة في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة

«كلمتك» تستعرض سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 67 إلى 69 جنيهًا.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 65 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 175 إلى 325 جنيهًا.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الجمعة، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  1. تراوح سعر كيلو السبيط، من 175 إلى 325 جنيهًا.
  2. تراوح  سعر كيلو الكابوريا من 80 إلى 150 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو مرجان من 170 إلى 270 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا.
  5. تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 660 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  6. تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 155 جنيهًا حسب الحجم.
  7. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  8. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  9. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  10. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
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أسعار الأسماك اليوم، انخفاض الجمبري وارتفاع البلطي في سوق العبور

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أسعار الأسماك اليوم، البوري يرتفع 15 جنيهًا في سوق العبور

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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