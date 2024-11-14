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يصل لـ 29 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق - أخبار كلمتك

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يصل لـ 29 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق - أخبار كلمتك

يصل لـ 29 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم الخميس في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، انخفاضا ملحوظًا، تراوحت الانخفاضات ما بين 14 جنيهُا و29 جنيهًا؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضا بـ 14 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 412.3 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 330 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 29 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 382.9 جنيهًا.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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