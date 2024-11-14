كامل الوزير: نستهدف تحقيق الصناعات الخضراء نسبة 5% من الناتج المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:54 مساءً - أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الخضراء لها مُستهدف واضح في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك للوصول إلى 5% من الناتج المحلي.

وأشار إلى أهمية جذب استثمارات أجنبية في تصنيع الخلايا الشمسية في مصر وبطاريات التخزين وطاقة الرياح ومستلزمات إنتاج الهيدروجين الأخضر والتوسع في الخدمات المُقدمة للمجتمع الصناعي للتوافق مع الاشتراطات الأوروبية، مثل آلية ضبط حدود الكربون CBAM وغيرها من أنظمة التحول الرقمي والشهادات المُعتمدة

إنشاء أول وحدة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة

ولفت إلى أنه تم إنشاء أول وحدة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة واعتمادها دوليًا من المجلس الوطني للاعتماد لتقديم خدمة التحقق والمصادقة لكافة قطاعات الصناعة، وتعتبر الهيئة أول مؤسسة حكومية في مصر قامت بإعداد تقرير بصمتها الحكومية.

وأشار إلى أنه تم اعتماد المجلس الوطني للاعتماد من جانب الاتحاد الأوروبي ليكون الجهة الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية التي من حقها اعتماد الهيئات المانحة لشهادة 17029 الخاصة بتحديد آلية الحدود الكربونية والتوسع في الصناعات الخضراء وتبني نظم الاقتصاد الدائري، وكذلك تم التوسع في المناطق الصناعية الصديقة للبيئة بالاشتراك مع منظمة اليونيدو لتحويل مدينة الروبيكي إلى مدينة صناعية صديقة للبيئة متفقة مع المعايير العالمية.

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