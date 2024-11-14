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200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

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200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:07 مساءً - تراجع  سعر الذهب من بداية تعاملات الأسبوع وحتى، اليوم الخميس، بقيمة كبيرة داخل الأسواق المحلية.

وشهدت معظم أسعار الجرامات تراجع كبير، وبلغت قيمة التراجع في الجرام 21 الاكثر انتشارا في السوق المصرى ما يقرب من 200 جنيه، بينما تراجع سعر الجرام 24 ما يقارب الـ 234 جنيها.

وهبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في شهرين تقريبًا خلال تعاملات الخميس، متأثرة بشكل رئيسي بقوة الدولار بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأمريكي ظل ثابتًا، في حين أثرت التوقعات بمزيد من الإشارات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا على الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4068 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3051 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 28440 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم، كلمتك

أسعار الذهب بالبورصة العالمية

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.5٪ إلى 2560.74 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في ديسمبر بنسبة 0.8٪ إلى 2565.25 دولارًا للأوقية والذهب الفوري كان يعاني من انخفاض بنسبة 8% من أعلى مستوى قياسي سجله في أكتوبر.

تخفيض أسعار الفائدة

وكشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسباب الحقيقية وراء التوجه نحو خفض الفائدة.

وقالت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في بيان، عقب اجتماعها الذي استمر يومين إن "النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية".

وأشار صناع السياسات في الفيدرالي إلى هدوء أوضاع سوق العمل، بينما ما زال التضخم يواصل التحرك نحو المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 4.50 % و4.75 %، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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