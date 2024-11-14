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الدولار يواصل مكاسبه بدعم من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

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الدولار يواصل مكاسبه بدعم من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

الدولار يواصل مكاسبه بدعم من فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 04:52 مساءً - واصل الدولار الارتفاع، اليوم الخميس، ليتداول عند أعلى مستوى في عام مقابل عملات رئيسية ويتجه صوب تحقيق مكاسب لخامس يوم على التوالي بدعم من ارتفاع العوائد وفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وارتفع الدولار إلى ما يزيد على 156 ينا للمرة الأولى منذ يوليو.

 وتراجع اليورو لأدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023 عند 1.05310 دولار.

كما هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى له أمام الدولار في أربعة أشهر عند 1.2630 دولار.

الرسوم الامريكية الجمركية والتضخم

ومن المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد إجراءات الهجرة في ظل إدارة الرئيس المنتخب ترامب إلى زيادة التضخم، مما قد يؤدي إلى إبطاء دورة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.

وبلغ العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل عشر سنوات 4.483 بالمئة اليوم الخميس، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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