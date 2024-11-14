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هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي - أخبار كلمتك

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هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي - أخبار كلمتك

هتشتري الأرز بكام النهارده الخميس في السوق المحلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:05 صباحاً - سعر الارز، يبحث المستهلكون عن أسعار السلع الغذائية بشكل يومي، وسجلت أسعار الأرز استقرارًا ملحوظًا اليوم في الأسواق، باختلاف نوع الأرز ودرجة نقائه وجودته، إذ يوجد في السوق المحلي أنواع متعددة من الأرز من إنتاج شركات مختلفة، إلى جانب الأرز المستورد.

 

 

كيلو الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب لليوم الخميس 


وأوضح أن سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة أرض المضرب، يسجل اليوم 22 ألف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة نحو 23 ألف جنيه للطن.

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك

 

سعر كيلو الأرز الأبيض للمستهلك، يتراوح ما بين 28 و30 جنيهًا للكيلو، حسب جودة الأرز ونسبة الكسر.

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سعر الأرز الشعير اليوم 

 

شهد سعر الأرز الشعير اليوم  ، استقرارًا في الأسواق، ليتراوح سعر طن الأزر الشعير بين 15 و16 ألف جنيه للطن حسب النوع

 

سعر الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة 


 سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم يسجل اليوم نحو 15 ألف جنيه.

الأرز الشعير اليوم عريض الحبة 


 سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم  ، يسجل 16 ألف جنيه.

 

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 انتهاء موسم حصاد الأرز 

 

 وطبقًا لتصريحات حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إنّ موسم حصاد الأرز انتهى، والآن نحن في مرحلة تبييضه، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة هذا الموسم مساحات كبيرة، تصل إلى 1.6 مليون فدان، منها 1.100 مليون فدان زراعات رسمية، و500 ألف فدان زراعات غير رسمية. 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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