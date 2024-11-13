الدولار يتراجع بعد ارتفاع حجم التضخم الأمريكي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 06:44 مساءً - تراجع سعر الدولار، الأربعاء، عن أعلى مستوى في الأشهر الستة الماضية مقابل العملات الرئيسية بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع في أكتوبر بما يتماشى مع التوقعات، ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل خفض أسعار الفائدة.

الرسوم الجمركية المقرر فرضها والتضخم

وارتفعت العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها من أول مايو بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي ما أثار توقعات باحتمال أن تفرض إدارته المقبلة رسوما جمركية وتتخذ إجراءات أخرى يُتوقع أن تؤدي إلى زيادة التضخم.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 105.88 نقطة بعدما وصل إلى 106.21 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.