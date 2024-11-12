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كامل الوزير: مصر تسعى لإنتاج سيارات محلية الصنع مطابقة للمواصفات العالمية - أخبار كلمتك

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كامل الوزير: مصر تسعى لإنتاج سيارات محلية الصنع مطابقة للمواصفات العالمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: مصر تسعى لإنتاج سيارات محلية الصنع مطابقة للمواصفات العالمية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:07 مساءً - أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة: إن الدولة تسير نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، من أجل سد احتياجات السوق المحلى، والتصدير إلى الخارج، وذلك بتوجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعيًا نحو البيئة الخضراء والاستعداد لإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر.

 

الصناعة تستهدف تعميق الصناعة المحلية

وأشار وزير الصناعة  إلى أن الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات، خاصة في صناعة السيارات، لأنها معقدة وكثيفة العمالة وبها صناعات مغذية عالية للغاية.

 

حوافز لتعميق التصنيع المحلي

 واشار الى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

 

وأوضح الوزير، خلال إفتتاح مصنع  سيارات بروتون ساجا  بحضور أنور إبراهيم، رئيس وزراء دولة ماليزيا، ووزراء الخارجية والتجارة والموارد الطبيعية بدولة ماليزيا والمهندس  هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب السويدي، وسيد فيصل البار، رئيس مجلس إدارة شركة بروتون، أن  الدولة المصرية  تسعى نحو  التصنيع المحلى للسيارات بدلًا من التجميع المحلى، وذلك يعتمد على الجودة والدقة فى الإنتاج من أجل سد احتياجات السوق المحلى، والتصدير الى الشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا، خاصة أن موقع مصر الجغرافى يساعدها على ذلك، مؤكدًا أن اتساع المصانع يوفر فرص عمل للشباب وهذا ما تسعى إليها الحكومة المصرية.

 

وتابع  نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنه يسعى دائما للنهوض بالمنتج المحلي، والارتقاء بها من أجل منافسة المنتجات الاخرى، والعمل الدائم على تطوير المنتج المحلي لكى يطابق االمواصفات العالمية وذلك فى إطار خطط الدولة نحو مستقبل أفضل 2030.

 

 

 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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