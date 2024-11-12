10 سلع مصرية تخترق الاسواق الخارجية في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:41 صباحاً - كشف محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن أهم السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2024 والتى جاءت كالتالى:

1- تصدرت القائمة صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 421 مليون دولار وبنسبة نمو 7% مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023.

2- صادرات الدقيق والنشاء بقيمة 389 مليون دولار، محققة نسبة نمو 1%.

3- صادرات الفراولة المجمدة بقيمة 337 مليون دولار ونسبة نمو 18%.

4- صادرات السكر بقيمة 298 مليون دولار ونسبة تراجع 20%.

5- صادرات عصائر بقيمة 229 مليون دولار ونسبة نمو 80%.

6- صادرات زيوت طعام بقيمة 226 مليون دولار ونسبة نمو 153%.

7- صادرات بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 184 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

8-صادرات خضار مجمد بقيمة 183 مليون دولار ونسبة نمو 21%.

9-صادرات زيتون مائدة بقيمة 179 مليون دولار ونسبة نمو 87%.

10- صادرات بطاطس مجمدة بقيمة 168 مليون دولار ونسبة نمو 860%.

4.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية من يناير إلى سبتمبر 2024

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ، ان صادرات الصناعات الغذائية في الاشهر من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 بلغت 4.6 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

و قال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ان هذه تعد أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.