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بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر - أخبار كلمتك

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بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر - أخبار كلمتك

بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - استعرض الأميك، تقرير مجلس معلومات السيارات، إجمالي مبيعات السيارات  السيدان الصغيرة من الفئة B والهاتشباك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2024، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترات الماضية.

إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر
 

ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات،  ترتيب فئة السيارات السيدان وسيارات الهاتشباك الصغيرة في مصر خلال 9 شهور كالتالي: 
 

1- سيارات نيسان صني بمبيعات 8205 سيارة وحصة 50%.
 

2- سيارات هيونداي أكسنت RB تأتي بمبيعات 4347 سيارة وحصة 27%.
 

3- سيارات MG 5 بمبيعات 1144 سيارة وحصة 7%.
 

4- سيارات رينو تاليانت بعدد 782 سيارة وحصة 5%.
 

5- سيارات سوزوكي بالينو بعدد 578 سيارة وحصة 4%.
 

6- سيارات سوزوكي سويفت بعدد 359 سيارة بحصة 2%.
 

7- سيارات سوزوكي سياز بعدد 242 سيارة وحصة أقل من 2%.
 

8- سيارات بايك بايك plus U5 بحصة 1.3% بإجمالى 212 سيارة.
 

9- سيارات سوزوكي ديزاير بعدد 176 سيارة وحصة 1%.
 

10- سيارات ميتسوبيشي أتراج  بعدد 123 سيارة وحصة أقل من 1%.
 

11- سيارات أوبل كورسا بعدد 93 سيارة.
 

12- سيارات سيتروين سي اليزيه بعدد 79 سيارة.
 

13- سيارات ميتسوبيشي ميراج بعدد 55 سيارة.
 

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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