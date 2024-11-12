بالأرقام، إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 09:41 صباحاً - استعرض الأميك، تقرير مجلس معلومات السيارات، إجمالي مبيعات السيارات السيدان الصغيرة من الفئة B والهاتشباك خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2024، والتي شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترات الماضية.

إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة بمصر



ووفقا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب فئة السيارات السيدان وسيارات الهاتشباك الصغيرة في مصر خلال 9 شهور كالتالي:



1- سيارات نيسان صني بمبيعات 8205 سيارة وحصة 50%.



2- سيارات هيونداي أكسنت RB تأتي بمبيعات 4347 سيارة وحصة 27%.



3- سيارات MG 5 بمبيعات 1144 سيارة وحصة 7%.



4- سيارات رينو تاليانت بعدد 782 سيارة وحصة 5%.



5- سيارات سوزوكي بالينو بعدد 578 سيارة وحصة 4%.



6- سيارات سوزوكي سويفت بعدد 359 سيارة بحصة 2%.



7- سيارات سوزوكي سياز بعدد 242 سيارة وحصة أقل من 2%.



8- سيارات بايك بايك plus U5 بحصة 1.3% بإجمالى 212 سيارة.



9- سيارات سوزوكي ديزاير بعدد 176 سيارة وحصة 1%.



10- سيارات ميتسوبيشي أتراج بعدد 123 سيارة وحصة أقل من 1%.



11- سيارات أوبل كورسا بعدد 93 سيارة.



12- سيارات سيتروين سي اليزيه بعدد 79 سيارة.



13- سيارات ميتسوبيشي ميراج بعدد 55 سيارة.



ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.