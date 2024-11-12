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خطوات صيانة السيارات استعدادًا لفصل الشتاء - أخبار كلمتك

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خطوات صيانة السيارات استعدادًا لفصل الشتاء - أخبار كلمتك

خطوات صيانة السيارات استعدادًا لفصل الشتاء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:02 صباحاً - صيانة السيارات، يسأل الكثير من قائدي السيارات عن أبرز الصيانات التي تجري للسيارات خلال فصل الشتاء، لإطالة عمر السيارة والحفاظ علي عمر السيارة اطول فترة ممكن بدون أعطال، خاصه  البطارية  في حاله  ضعيفة بالفعل، فقد تواجه صعوبة في تشغيل سيارتك في الصباح البارد،  افحص بطاريتك للتأكد من أنها تحتفظ بالشحن. إذا كان عمرها أكثر من ثلاث سنوات، ففكر في استبدالها كإجراء احترازي.

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ونرصد في التقرير خطوات  صيانة السيارات في شتاء ابرزها فحص الإطارات، إذا قررت الاستمرار في استخدام إطاراتك الحالية، فتأكد من أن عمق مداسها كافٍ، يوصى بما لا يقل عن 5/32 بوصة للقيادة في الشتاء. أيضًا، تحقق من ضغط الإطارات بانتظام، حيث يمكن أن ينخفض مع درجة الحرارة.


 

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فحص الأضواء والإشارات
في فصل الشتاء تميل الرؤية إلى التدهور. وهذا يجعل من المهم بشكل خاص أن تكون الأضواء/الإشارات الخارجية لسيارتك في حالة جيدة. اختبر الأضواء والمؤشرات واستبدل أي مصابيح حسب الضرورة. للحصول على رؤية مثالية، من المهم أيضًا التحقق من مزيل الصقيع.


 استبدل شفرات المساحات وأعد تعبئة سائل الغسيل
 

تعتبر الرؤية الواضحة أمرًا بالغ الأهمية في ظروف الشتاء عندما تعيق الثلوج والجليد والطين رؤيتك. غالبًا ما تتآكل شفرات المساحات بسرعة، لذا استبدلها إذا كانت تلطخ الزجاج الأمامي أو تفشل في تنظيفه بشكل فعال. استخدم أيضًا سائل غسيل مناسب للشتاء لا يتجمد على الزجاج الأمامي في درجات الحرارة الباردة.

 

التحقق من الفرامل الخاصة بك
تعتبر المكابح الجيدة ضرورية للقيادة الآمنة على مدار العام، ولكنها أكثر أهمية خلال فصل الشتاء عندما تكون ظروف الطريق غير متوقعة. افحص نظام المكابح لديك للتأكد من أن الوسادات والأقراص والفرامل تعمل بشكل جيد. يجب معالجة أي مشاكل في المكابح على الفور، حيث تتطلب القيادة في فصل الشتاء أقصى قدر من قوة التوقف.

علامات لتسرب سائل التبريد

يعد سائل التبريد ضروريًا للحفاظ على درجة حرارة المحرك المناسبة، وقد يؤدي تسرب سائل التبريد إلى حدوث مشكلات خطيرة. فيما يتعلق بعلامات تسرب سائل التبريد دعونا نلقي نظرة على أربع علامات تحذيرية لتسرب سائل التبريد.

1 – بقع مياه أسفل سيارتك
من أكثر العلامات الملحوظة لتسرب سائل التبريد هو العثور على بركة أو بقع أسفل سيارتك. عادةً ما يكون سائل التبريد بلون ساطع ورائحة طيبة.

 

 إذا رأيت بركًا من السائل اللامع في مكان وقوف سيارتك، فهذه علامة على أن سائل التبريد يتسرب من سيارتك. تشمل الأسباب الشائعة لتسرب سائل التبريد المبرد والخراطيم ومضخة المياه.

2 – ضوء تحذير درجة حرارة المحرك

إذا كانت هناك مشكلة في نظام التبريد، مثل تسرب سائل التبريد، فقد يضيء مصباح تحذير درجة حرارة المحرك على لوحة القيادة. يشير هذا المصباح التحذيري إلى أن المحرك يعمل بدرجة حرارة أعلى من المعتاد، وهو ما قد يكون علامة على عدم وجود كمية كافية من سائل التبريد المتداول عبر النظام.

 

 إذا رأيت هذا المصباح، فيجب عليك التوقف في أقرب وقت ممكن والسماح للمحرك بالتبريد تحقق من مستوى سائل التبريد واطلب من الميكانيكي فحص سيارتك لمعالجة المشكلة الأساسية.

3 – إعادة تعبئة سائل التبريد بشكل متكرر

من العلامات الأخرى التي تشير إلى تسرب سائل التبريد هو الحاجة إلى إعادة ملء سائل التبريد في سيارتك بشكل متكرر، في الظروف العادية، يجب أن يظل مستوى سائل التبريد مستقرًا نسبيًا. 

 

إذا وجدت نفسك تضيف سائل تبريد بانتظام، فهذا يشير إلى وجود تسرب في مكان ما في نظام التبريد. 

لأسباب تتعلق بالسلامة، تذكر أنه يجب عليك التحقق من إضافة سائل التبريد فقط عندما يكون محركك باردًا.

4 – ارتفاع درجة حرارة المحرك
 

ارتفاع درجة حرارة المحرك هو أحد الأعراض الخطيرة التي قد تكون مرتبطة بتسرب سائل التبريد، إذا أظهر مقياس درجة الحرارة على لوحة القيادة أن المحرك يعمل ساخنًا أو لاحظت خروج بخار من أسفل غطاء المحرك، فقد لا يكون هناك ما يكفي من سائل التبريد في النظام.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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