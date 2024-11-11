الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد مستودع أسلحة في سوريا - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - مائل للبرودة ليلًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:29 - اليوم.. ترامب يجتمع بالجمهوريين قبل لقاء بايدن - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

رئيس حي الهرم يجري حركة تغييرات موسعة بمختلف القطاعات (مستند) - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

مواعيد وشروط استخراج بيان النجاح لطلاب الفرقة الرابعة لخريجي تجارة عين شمس - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

وظائف جديدة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية، خطوات التقديم والأوراق المطلوبة - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 26% من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 26% من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2024 - أخبار كلمتك

الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 26% من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:59 مساءً - عقد جهاز التمثيل التجاري  ؛ اجتماعا لمجموعة العمل الوطنية المشكلة برئاسة  الوزير المفوض التجاري/  يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وذلك  لرصد التطورات الخاصة بتطبيق قوانين العناية الواجبة الأوروبية الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الإمداد والتوريد وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصري

وهذا في إطار جهود التمثيل التجاري المكثفة  لمتابعة التطورات الاقتصادية والتشريعات والقوانين الأجنبية وآثارها على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية، وفي ضوء جهود مجموعة العمل الوطنية المشكلة برئاسة التمثيل التجاري لرصد التطورات الخاصة بتطبيق قوانين العناية الواجبة الأوروبية الخاصة بتطبيق معايير حقوق الإنسان على سلاسل الإمداد والتوريد وآثارها المحتملة على الاقتصاد المصري والصادرات المصرية وتوعية المجتمع التصديري ومؤسسات الأعمال والجهات المصرية المعنية بهذه التشريعات والقوانين.

ويأتي الاجتماع بمشاركة ممثلي وزارات الصناعة، والعمل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وجمعية المصدرين المصريين.

ولفت رئيس التمثيل التجاري إلى أن هدف الاجتماع هو التنسيق مع كافة الأطراف المعنية ومشاركة المستجدات الخاصة بمنظومة التشريعات الأوروبية الجديدة التي سنها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بمسائل حقوق الإنسان والبيئة وتبعاتها على الاقتصاد المصري مثل قانون العناية الواجبة الألماني، وقانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره خلال شهر يوليو 2024 وكذا قانون مكافحة إزالة الغابات والية تعديل حدود الكربون CBAM 

 

 

وأشار  الى أهمية استعداد الجهات والشركات المصرية للتوائم مع هذه التشريعات والقوانين ذات التأثير العميق على الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي خاصة في ظل حذو دول اخري لسن تشريعات مشابهه.

 

علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي قد شهدت نقلة نوعية كبيرة

و أكد  أن علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي قد شهدت نقلة نوعية كبيرة على كافة المستويات، حيث توجت مؤخرا بالإعلان عن ترفيعها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" خلال القمة المصرية- الأوروبية المنعقدة في مارس الماضي بالإضافة إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن تقديم حزمة دعم مالي لمصر في مجالات التجارة والاستثمار بقيمة 7.4 مليار يورو يتم إتاحتها خلال الأعوام القادمة. 

 

الاتحاد الاوروبي يستحوذ علي 26% من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2024

 وأشار  الى أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، حيث استحوذ على 26% من الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 5.2 مليار دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي 8.6 مليار دولار خلال نفس الفترة بنسبة 25% من إجمالي الواردات المصرية

 

استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 

وقال إن   استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر بلغت  وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- وفقًا لجنسية المساهمة- خلال الفترة من 1970 وحتى إبريل 2024 حوالي 13.6 مليار دولار تم استثمارها من قبل 7615 شركة.

 

 

كما  قدم  وزير مفوض تجاري/ ناصر حامد- مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري عرضًا تقديميًا شاملا حول التبعات الاقتصادية لقوانين العناية الواجبة الأوروبية على الاقتصاد المصري

 

 

 وقد شمل العرض عدة محاور تضمنت قوانين العناية الواجبة الألمانية والأوروبية ومراحل تطبيقها، وكيفية امتثال الشركات القائمة في الاتحاد الأوروبي للقانون، وآلية تطبيق قانون العناية الواجبة الأوروبي، والدول الأكثر عرضة للتأثر بتبعات القانون، والقطاعات الأكثر تأثرًا بتطبيق القانون في الاقتصاد المصري، وأهم التحديات والفرص بالنسبة الاقتصاد المصري، والإجراءات التي يوصى بها للشركات المصرية للتوائم مع متطلبات التشريعات الأوروبية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق