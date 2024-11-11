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رئيس منتدي سيدات الأعمال القطريات: قمة الاستثمار العربي الإفريقي منصة مهمة لتشجيع الاستثمار  - أخبار كلمتك

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رئيس منتدي سيدات الأعمال القطريات: قمة الاستثمار العربي الإفريقي منصة مهمة لتشجيع الاستثمار  - أخبار كلمتك

رئيس منتدي سيدات الأعمال القطريات: قمة الاستثمار العربي الإفريقي منصة مهمة لتشجيع الاستثمار  - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:59 مساءً - أكدت ابتهاج الأحمداني رئيس منتدي سيدات الأعمال القطريات، أن قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى، فى دورته الـ27 خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى، تعتبر منصة هامة لتشجيع الاستثمار وتبادل الافكار بين جميع الدول العربية والافريقية المشاركة بالحدث.

وشهدت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، التابعة لوزارة الإستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، إطلاق قمة الإستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي  برعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية  وغرفة تجارة وصناعة  قطر، وبحضور ممثلي 35 دولة.

جاء ذلك بحضور تمارا فوتشيتش حرم رئيس صربيا،  و سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، ويونيس أورتوم حرم الرئيس السابق لولاية بينو النيجيرية،  و جيلان كابينا شقيقة رئيس الكونغو وعضو البرلمان ، وغرفة تجارة وصناعة  قطر وتمثلها  ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة الغرفة  ورئيس منتدى سيدات الأعمال القطريات بالغرفة وممثلة عن سيدات الأعمال والمستثمرات بقطر، والسفيرة إلينا كليلينى النائب الأول للاتحاد النسائى الروسي، ود. إلينا ماتفيفا رئيس قسم اللجنة التجارية والاقتصادية لروسيا ومصر، والمستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية.

أهمية المشاركة فى قمة الإستثمار العربي 

كما اكدت سوزان موهويزى ممثلة رسمية عن جانيت موسوفينى وزيرة التعليم والرياضة حرم رئيس أوغندا، أهمية المشاركة فى قمة الإستثمار العربي واستغلالها فى فتح قنوات تواصل اقتصادية بين الدول، وزيادة سبل التعاون وضخ استثمارات جديدة.

وقال المستشار خميس البوزيدي مدير إدارة منظمات المجتمع المدني فى جامعة الدول العربية، خلال كلمته، أن الجامعة العربية من خلال مشاركتها فى القمة تهدف لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول، وخلق فرص عمل مختلفة، وتعزيز الشراكات بين الدول.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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