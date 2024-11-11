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الرئيسية مال واقتصاد

البنك المركزي: 66% ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس - أخبار كلمتك

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البنك المركزي: 66% ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس - أخبار كلمتك

البنك المركزي: 66% ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:08 مساءً -  أعلن البنك المركزي المصري تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر السادس على التوالي، حيث ارتفع خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2023). 

 

66 % ارتفاعًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أغسطس

 وأضاف البنك المركزي في بيان له اليوم أن التحويلات خلال الفترة يوليو/أغسطس 2024 شهدت ارتفاعًا بمعدل 76.2% مسجلة نحو 5.6 مليار دولار (مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة). 
 وتابع: تشهد بذلك الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/أغسطس 2024) ارتفاعًا بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار (مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023).

   

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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