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انخفاض البلطي والمكرونة، أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور - أخبار كلمتك

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انخفاض البلطي والمكرونة، أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور - أخبار كلمتك

انخفاض البلطي والمكرونة، أسعار الأسماك اليوم الأحد بسوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 05:16 مساءً - الأحد 10/نوفمبر/2024 - 04:57 م 11/10/2024 4:57:38 PM

أسعار الأسماك والجمبري
أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، كلمتك

سجلت أسعار الأسماك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في سوق العبور للجملة.

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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، كلمتك

أسعار السمك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد

«كلمتك» تستعرض  سعر الأسماك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024، في السطور التالية:

  • تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 70 جنيهًا، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 65 إلى 67 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر فيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 160 إلى 260 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر مكرونة سويسي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 50 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مكرونة مجمدة من 30 إلى 70 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
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أسعار الأسماك والجمبري في سوق العبور اليوم الأحد، كلمتك

سعر السبيط والكابوريا والمرجان والجمبري

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 280 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو مرجان من 160 إلى 260 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 650 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 160 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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