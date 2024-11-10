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رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بمدينة شرم الشيخ - أخبار كلمتك

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رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بمدينة شرم الشيخ - أخبار كلمتك

رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين يزرعون مجموعة أشجار بمدينة شرم الشيخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - كمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية..

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 01:52 م 11/10/2024 1:52:41 PM

رئيس الرقابة المالية
رئيس الرقابة المالية وقيادات قطاع التأمين

 شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مع علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وعدد من قيادات قطاع التأمين وقيادات محافظة جنوب سيناء، في مبادرة زراعة عدد من الأشجار كمساهمة من المؤتمر في خفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات المستخدمة في نقل ضيوف مؤتمر شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادس.

تتسق المبادرة الخاصة بزراعة عدد من الأشجار مع جهود الهيئة الرقابة المالية المستمرة الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، حيث أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق رأس المال في مصر وأفريقيا، وذلك بعد الانتهاء من كافة الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بإطلاق السوق الجديد، والذي من شأنه أن يدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني.

 وستعمل الرقابة المالية من خلال المركز الإقليمي للتمويل المستدام ذراعها لتعزيز مستويات الاستدامة في الاقتصاد المصري بين مختلف القطاعات بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين للقيام بعمل القياسات المطلوبة لما تم إصداره من انبعاثات، وما يستتبعه من خفض مطلوب سواء عبر زراعة عدة أشجار أو شراء شهادات خفض انبعاثات كربون.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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