علاء الزهيري: ملتقى راندفو 6 يهدف لإبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات الجيوسياسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:03 مساءً - قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين: إن قطاع التأمين يشهد تطورًا كبيرًا ونقلة نوعية في ظل اهتمام الدولة المصرية للنهوض بالاقتصاد القومي.

وذلك خلال كلمته الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين راندفو في نسخته رقم 6، حيث حضر الافتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيادات سوق التأمين المصري.

ويشهد الملتقى السادس هذا العام حضور أكثر من 1000 مشارك من 40 دولة على مستوى العالم بخلاف مصر يمثلون شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات الوساطة العالمية والجهات المنظمة والرقابية وخبراء التأمين الدوليين وممثلي المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة بالتأمين والمعنية بشكل مباشر وغير مباشر بصناعة التأمين ومسئولي الإدارة العليا وصناع القرار بأسواق التأمين العالمية ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الملتقى في نسخته الماضية شهد إقبالًا إيجابيًّا من المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 1000 مشارك من أكثر من 35 دولة على مستوى العالم.

وتابع، أن الملتقى هذا العام يهدف إلى إبراز قدرة صناعة التأمين على مواجهة التحديات التي طرأت على الساحة والحديث عن أهمية التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وكذلك عن تأثير المنتج التأميني ودور العنصر البشري في القطاع، وذلك من خلال جلسات الملتقى التي ستستمر على مدار يومان.

تجدر الاشارة إلى أنه سيناقش الملتقى عددًا من المحاور الهامة التي ستساهم في صياغة الرؤية المستقبلية لصناعة التأمين وكيفية الاستفادة من استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة التأمين، ومن ضمنها: -

- آليات التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

- ضرورة وضع تصور مبتكر لطرق توزيع وتطوير منتجات تأمينية جديدة.

- وتمكين القوى العاملة في مجال التأمين في المستقبل.. بناء القدرات والاحتفاظ بالكفاءات.

ويشارك في هذه الجلسات نخبة من خبراء شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات التي تقدم حلولًا تكنولوجية لصناعة التأمين وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ويشهد الملتقى هذا العام العديد من الفعاليات والمبادرات مثل: Go Green Initiative التي ستقام في حديقة الأصدقاء بمدينة شرم الشيخ لتعويض تأثير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال فترة الملتقى، ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، مما يعكس التزامه بتقليل الأثر البيئي لمثل هذه الفعاليات وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.

ويستضيف الملتقى هذا العام ضيف الشرف وين كلارك، وهو متحدث رئيسي دولي وواحد من أفضل 25 مفكرًا مؤثرًا في العالم، ومؤسس منصة The Class Management

وتقام على هامش فعاليات الملتقى العديد من المسابقات الرياضية والتي ينتظرها ويستمتع بها المشاركون كل عام ومن ضمنها: مسابقة كرة القدم، مسابقة تنس ارضي، مسابقة تنس الطاولة.

هذا بالإضافة إلى "مسابقة عزة عارفين للبحوث"، وتعتبر هذه المسابقة البحثية جزءًا هامًا من فعاليات الملتقى السنوية وإحدى أبرز الأنشطة العلمية التي ينتظرها عدد كبير من العاملين والباحثين في صناعة التأمين على المستوى الإقليمي والعالمي، وسيتم الإعلان عن الفائزين وتسليمهم الجوائز في الحفل الختامي، وستمنح اللجنة المنظمة الفائزين تسجيلًا مجانيًّا وإقامة مجانية خلال الأيام الرسمية للملتقى.

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