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انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد - أخبار كلمتك

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انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:03 مساءً -  أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024؛ إذ انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو جنيهين مقابل استقرار أسعار البلدي، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية. 

 

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 73 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

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أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، كلمتك

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 85.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 80 جنيهًا إلى 100 جنيه للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 118 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 105 جنيهات إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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