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الصناعات الغذائية تناقش تحديات قطاع مصنعات اللحوم والدواجن - أخبار كلمتك

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الصناعات الغذائية تناقش تحديات قطاع مصنعات اللحوم والدواجن - أخبار كلمتك

الصناعات الغذائية تناقش تحديات قطاع مصنعات اللحوم والدواجن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 01:46 مساءً -  عقدت غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، الاجتماع الدوري لشعبة مصنعات اللحوم والدواجن، لمناقشـة التحديات التي تواجه القطاع ودراسة إصدار مواصفات قياسية للمنتجات الجديدة.

ورأس الاجتماع الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، في حضور الدكتور صلاح أبو رية أستاذ بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة والدكتورة عفاف محمد على رئيس بحوث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد فاروق أمين استشاري بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، وعدد كبير من أصحاب المجازر ومصانع اللحوم والطيور.

 

 وناقش الاجتماع مقترحا لبعض المنتجين بإلزام المجازر بعمل فاتورة الكترونية للمصانع التي تقوم بالذبح، بالإضافة إلى تفعيل قانون تداول الدواجن رقم 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية. كما تم عرض خدمات الدعم الفني والاستشاري المقدمة من الغرفة الأعضاء.

 

مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي

 وفي بداية الاجتماع استعرض الدكتور محمد الشافعي عضو مجلس إدارة الغرفة، مبادرة مجلس إدارة الغرفة بالتعاون مع مراكز البحوث المتخصصة بشأن الاستفادة من مخلفات التصنيع الغذائي والزراعي لإنتاج بعض المنتجات الثانوية التي تعظم من القيمة المضافة للتصنيع الغذائي وتدعم سلسلة القيمة والوصول إلى بيئة تصنيعية نظيفة وخالية من ملوثات المخلفات.

ورحب" الشافعي"، بمناقشة مقترح الفاتورة الإلكترونية للمتعاملون مع المجازر، موضحًا انها نقطة جوهرية لمنع التهرب وتأكيد الجودة وسيتم عرضها على مجلس إدارة الغرفة ودراستها.

 

متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء

وأكد الدكتور رضا عبد الجليل مدير عام الشؤون الفنية بالغرفة، أنه تم العمل على توفير العديد من خدمات الدعم الفني والبرامج التدريبية لكافة المتعاملين في قطاع مصنعات اللحوم والدواجن من مجازر ومصانع لمساعدتهم في التوافق مع متطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء. 

وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، حيث ركزت الاستراتيجية علي دعم سلامة الغذاء في المصانع ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لم تتأهل للتسجيل أو تلك التي سجلت وترغب في الانضمام إلى القائمة البيضاء بالهيئة.

وأضاف عبدالجليل، كذلك حرصت الغرفة على الاجتماع شهريا مع مدير التفتيش بالهيئة لحل أية مشاكل تتعلق بتوفيق الأوضاع والتسجيل بالهيئة، فضلا عن إعداد سلسلة برامج تدريبية لمصنعي اللحوم والدواجن.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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