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حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

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حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 12:16 مساءً -  يبحث الكثير من المستخدمين المصريين عبر الإنترنت عن حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج وإيقاف الموبايلات المستوردة عن العمل فى حال عدم دفع الرسوم، وخلال السطور التالية نستعرض حقيقة تلك المعلومات التى انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا. 

 

حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة

 انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تشير إلى فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بدون توكيل وهو ما أثار الكثير من اللغط حول هذا الأمر خاصة مع عدم وجود تصريح رسمي يفيد بهذا الأمر. 

 

 لم يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أى قرار حتى الآن بخصوص هذا الأمر، وبالتالى فلا توجد أى آليات للتنفيذ وحتى الآن فيمكن لأى شخص قادم من الخارج استخدام هاتفة المستورد من الخارج دون الحاجة لأى تصريح أو رسوم وبالتالى فأى موبايل قادم من الخارج يمكن استخدامه بدون تصريح أو رسوم ولن يتم إيقاف أى هاتف مستورد يعمل حاليا طالما تم تفعيله قبل صدور أى قرار. 

كان  وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، قد كشف حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج، حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن الغرفة التجارية أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجل اجتماع طارئ لمناقشة القرار، واستيضاح حقيقة وجود القرار من عدمه.

وأوضح أن هناك اجتماعًا الأحد المقبل مع جهاز تنظيم الاتصالات لاستيضاح حقيقة تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج موضحا أن تداول القرار سبب حالة كبيرة من القلق لدى تجار الهواتف المحمولة في مصر.

انخفاض نسبة الهواتف المستوردة 

 ولفت إلى أن قرار تطبيق رسوم على الموبايلات واردة الخارج مفيد، ولكن الإشكالية في آلية التطبيق.

وأضاف نائب رئيس شعبة المحمول، إلى أن نسبة الموبايلات المهربة من الخارج ليست بالكبيرة، مضيفًا: "اللي بيجي من برة بيجيب معاه تليفون أو اتنين هدية مش أزمة، لكن في جزء آخر بيكون مهرب وده فيه سيطرة عليه، وعايزين فترة سماح للتجار تتصرف في المخزون اللي عندها".

وأردف: "احنا الجهاز القومي في التنظيم بس في آلية للتطبيق وما ينفعش إن النهارده آخد قرار النهارده وأطبقه بكره، وما ينفعش يكون اشتريت تليفون النهارده وبكره ألاقيه اتوقف".

وأكد أن فاتورة استيراد الموبايلات انخفضت إلى مليون و650 ألف دولار في 2024، متابعًا: "عندنا توطين لصناعة الموبايلات في مصر، فاتورة الاستيراد نزلت من مليار و600 مليون دولار في 2023 إلى مليون و650 ألف دولار خلال 2024".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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